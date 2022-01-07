الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

وفاة عريس وإصابة زوجته باختناق بسبب تسريب غاز في شبين الكوم

جريدة الدستور

قررت نيابة شبين الكوم، اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثمان عريس لقى مصرعه متأثرا باختناقه بسبب تسريب في الغاز داخل شقة الزوجية عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لزوجته وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وعن التفاصيل ورد  للأجهزة الأمنية بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة المدعو -حسام خطاب  24 عاما-  داخل شقته وبجواره زوجته،  وبالانتقال والفحصم تبين حدوث تسريب للغاز بمنزل  الزوجية أسفر عن اصابة الزوجين بحالة اختناق تسببت في مصرع الزوج فيما جرى إنقاذ زوجته- العروسة- ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

سيارة الإسعاف محافظة المنوفية مستشفى شبين الكوم مصرع زوج وإصابة زوجته قسم شرطة شبين الكوم عروسين

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