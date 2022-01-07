الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرارات جديدة للنيابة فى قتل طالب تمريض وسرقة شقته فى بولاق

جثة
جثة

أجرت نيابة بولاق الدكرور، اليوم الجمعة، معاينة تصويرية لمسرح جريمة طالب تمريض داخل شقته بمنطقة بولاق، ومثل المتهم جريمته وسط حراسة أمنية. 

 وقررت النيابة العامة خضوع المتهم والمجني عليه للكشف الطبي لبيان صحة اعترافه حول إقدامه على ارتكاب الجريمة، بسبب طلب المجني عليه إقامة علاقة لا أخلاقية لبيان سبب الجريمة.

 - اعترافات المتهم

وقال المتهم خلال التحقيق إنه تعرف على المجني عليه عبر موقع لممارسة الفجور وطلب منه القتيل القدوم الى شقته لممارسة الشذوذ، فذهب إليه، إلا أن مشاجرة حدثت بينهما دفعته لقتله والاستيلاء على متعلقاته والفرار من الشقة قبل اكتشاف امره. 

وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز الوفاة المفاجئة لشاب ببولاق الدكرور، وتم استخراج جثته بعد دفنه بأيام، حيث تبين أن طالبا وراء قتله بسبب علاقة شذوذ جنسي بينهما.

وقررت نيابة بولاق الدكرور استخراج جثمان الشاب من مدفنه في مقابر أسرته في بني سويف، بعد أن تقدم شقيقه ببلاغ بالاشتباه في وجود شبهة جنائية في وفاته عقب اكتشافه سرقة الهاتف المحمول وجهاز اللاب توب الخاص بالمجني عليه من داخل شقة كان يقيم فيها بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة.
وأفادت تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير المباحث الجنائية، أن الشاب المجني عليه طالب في الفرقة الرابعة بكلية التمريض جامعة القاهرة، وأنه مات مخنوقًا داخل شقته على يد شاب تعرف عليه من خلال أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بالمثليين جنسيا، وعندما ذهب إليه في شقته لممارسة الفجور حدثت بينهما مشادة كلامية ومشاجرة انتهت بمقتل الطالب خنقًا على يد المتهم.

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وائل لطفي

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