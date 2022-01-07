الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يهنئ الطفلة «جودي» لحصولها على ذهبية «الكونغ فو»

صورة محافظ الوادي
صورة محافظ الوادي الجديد

هنأ اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة، الطالبة جودي خالد عباس، ابنة المحافظة على فوزها بالميدالية الذهبية في مسابقة بطولة الجمهورية لرياضة "الكونغ فو" السوبر للأندية بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة والتي أقيمت بأكاديمية الشرطة بالقاهرة.

وأضاف الزملوط أن المحافظة تدعم كل الفئات الناجحة والواعدة التي ترفع اسم المحافظة عاليًا خفاقًا في كل المجالات، متمنيًا لها ولجميع المتميزين بالتفوق والنجاح.

فيما أعرب خالد عباس عبدالله، والد "جودي"، عن سعادته البالغة باهتمام محافظ الوادي الجديد بابنته "جودي"، ودعمه المعنوي لها ولكل الطلبة والطالبات المتفوقين دراسيًا ورياضيًا وثقافيًا بمراكز المحافظة الخمسة، مؤكدًا أن هذا الدعم يزيدهم قوة وإصرارًا على مواصلة التفوق والتقدم والنجاح في كل المسابقات القادمة.

وأكد والد "جودي" أن نجلته تعشق الرياضة منذ نعومة أظافرها، وخاصة لعبة "الكونغ فو"، مؤكدًا أنه يعتني بها منذ فترة طويلة بعد تحقيقها أكثر من لقب في هذه اللعبة، معربًا عن سعادته البالغة لما تحققه نجلته من نجاحات تضيء في سماء الواحات، مؤكدًا أنه يهتم بنجلته في جميع المجالات، حيث خصص لها غرفة رياضية خاصة بها في المنزل لتدريباتها الرياضية المستمرة بعد الانتهاء من اليوم الدراسي والمذاكرة اليومية لها، حيث إنها تنتمي لمدرسة اللغات التجريبية بمدينة موط ومن الطلاب المتفوقين دراسيًا.

وأوضح أن نجلته "جودي" حصلت العام الماضي على المركز الثاني وحصلت على الميدالية الفضية في ختام منافسات بطولة براعم الكيك بوكسينج ، حيث تم إدراجها ضمن قائمة اتحاد الكيك بوكسينج ومنتخب مصر تحت سن ١١عامًا للناشئين.

ونجحت الطفلة جودي خالد عباس، ابنة الواحات بالوادي الجديد، في اقتناص الميدالية الذهبية، وحصولها على المركز الأول في بطولة الجمهورية ساندا للكونغو فو السوبر للأندية، بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة، خلال الفترة من 28 ديسمبر 2021 الماضي، حتى الثالث من شهر يناير الجاري لعام 2022، والتي أُقيمت على ملاعب أكاديمية الشرطة بالعباسية.

محافظ الوادي الجديد الميدالية الذهبية مسابقة بطولة الجمهورية دعم كافة الفئات الناجحة والواعدة جودي المتفوقين دراسيا

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