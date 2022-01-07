«الكبير قوي» و«الاختيار».. قائمة مسلسلات رمضان 2022

آخر أخبار مسلسلات رمضان 2022 من الكلمات البحثية التي تصدرت القائمة البحثية الرئيسية عبر موقع البحث العالمي جوجل، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في المارثون الرمضاني المقبل ونجوم الفن المشاركين.

مسلسلات رمضان 2022

بدأت بالفعل الكثير من الأعمال الفنية التي لقيت نجاحا باهرا خلال رمضان الماضي تصوير الجزء الثاني داخل الأماكن المختارة عقب اختيار نجوم الفن المشاركين من مصر والوطن العربي ويأتي على رأسهم:-

مسلسل هجمة مرتدة 2

استقرت الشركة المنتجة على الفنان أمير كرارة للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة 2" الذي لقي نجاحا باهرا في الجزء الأول الذي قام ببطولة الفنان أحمد عز الذي عرض خلال الموسم الرمضاني السابق حيث يحكي المسلسل عن ملفات المخابرات المصرية.

المسلسل من بطولة أمير كرارة ومحمود عبد المغنى وعدد كبير من نجوم الفن والوجوه الجديدة.

مسلسل المداح 2

يعقد حاليا فريق عمل مسلسل المداح 2 جلسات عمل مكثفة لوضع التفاصيل النهائية لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة وتدور القصة الرئيسة للمسلسل عن شخصية صابر الملقب بالمداح الطفل اللقيط الذي تبناه الشيخ سلام وعاش في كنفه ليكتشف في النهاية أنه أبوه الشرعي.

المسلسل من بطولة النجم حمادة هلال وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز ومن تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

الاختيار 3

أعلنت شركة سينرجي للإنتاج الفني عن الجزء الثالث من المسلسل الناجح الاختيار والذي يحكي عن تضحيات رجال الجيش والشرطة في حماية الوطن وذلك عقب انتهاء شهر رمضان الماضي مباشرة واستقرت الشركة على اختيار النجم أحمد عز لبطولة الجزء الثالث.

وأعلن الفنان أحمد عز عبر كافة حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء التصوير ليكون جاهزا خلال الموسم الرمضاني المقبل.

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الكبير أوي 6

يستثمر الفنان أحمد مكي نجاح مسلسل "الكبير أوى" وردود أفعال الجهور لخوض تجربة الجزء السادس خلال الموسم الرمضاني المقبل، حيث بدأ مكي بالفعل التصوير خلال شهر ديسمبر الماضي بالاشتراك مع بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام المسلسل من إخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجي للانتاج الإعلامي.

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