الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2022

مصطفي قمر وكريم عبدالعزيز
مصطفي قمر وكريم عبدالعزيز وأحمد عز

قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2022 بدأت أن تمتلئ بعدما امتلأت لوكيشنات التصوير بداية من الشهر الجاري بالنجوم المنافسين بالموسم الرمضاني للعام المقبل، مما جعل الجمهور يتشوقون لمعرفة آخر أخبار مسلسلات رمضان 2022، وأسماء مسلسلات نجومهم المفضلة الجديدة، مما أدى لتصدرها محرك البحث العالمي جوجل كأكثر بحثًا.

 

أسماء مسلسلات رمضان 2022

ومن أوائل الإعلان عن أسماء مسلسلات رمضان 2022 هي الأجزاء الجديدة من أجزاء عرضت من قبل مثل مسلسل "الاختيار 3" حيث أعلنت شركة سينرجي مع انتهاء الجزء الثاني برمضان الماضي بالتحضير لجزء ثالث بعد نجاح موسميه الأول والثاني للنجوم "أمير كرارة وكريم عبد العزيز وأحمد مكي" ويحكي المسلسل عن بطولات الجيش والشرطة المصرية والمجهودات المبذولة لحماية الوطن بأحداث واقعية وحدثت بالفعل.

 

كما تم الإعلان عن التحضير لجزء ثاني من مسلسل "هجمة مرتدة" الذي خاض بطولته النجم أحمد عز في رمضان الماضي، وكانت المفاجأة أن النجم أمير كرارة هو بطل الموسم الثاني منه، والذي قال لـ "الدستور" إنه يعكف حاليًا في التحضير له استعدادًا لتصويره خلال الفترة المقبلة، ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل ليكون مفاجأة للجمهور.

 

أما الفنان أحمد مكي فأعلن عن تحضيره للجزء السادس من سلسلة مسلسله الكوميدي "الكبير أوي" والذي حقق نجاح كبير بكل مواسمه الماضية، ويعكف حاليًا للتحضير له على أن ينطلق التصوير خلال الشهر المقبل، بعدما أعلن فريق العمل عن ان الفنانة رحمة أحمد بطلة الجزء الجديد خلال الفترة الماضية.

أسماء مسلسلات نجمات رمضان 2022 

أما نجمات مسلسلات رمضان فأعلنوا عن أسماء مسلسلاتهم بشكل مبدأي حيث تخوض الفنانة يسرا السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “أحلام سعيدة”، بينما تخوض منى زكي السباق بمسلسل “لام شمسية”، أما الفنانة منة فيحمل اسم مسلسلها اسم “اتجاه إجباري”، والفنانة ياسمين صبري تخوض السباق بمسلسل “دنيا”، ونيللي كريم بمسلسل “أحوال شخصية”.

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مسلسل رمضان 2022 محمد رمضان

كما أعلن الفنان محمد رمضان والذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة عن اسم مسلسله الجديد وهو “مشوار لحد هناك” والذي تشاركه فيه البطولة الفنانة دينا الشربيني، وكانوا قد بدأوا في تصويره خلال الفترة القليلة الماضية بمنطقة وسط البلد.

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