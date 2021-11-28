الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الحكومة الليبية يعد بحل أزمات النفط لاستمرار عمليات الإنتاج

رمضان بوجناح ومصطفى
رمضان بوجناح ومصطفى صنع الله

استقبل رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، بمقر المؤسسة في طرابلس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح، وفتح الله الزني وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية.

وبحث اللقاء التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز والمتمثلة في تأخر تخصيص الميزانيات المالية للمؤسسة وشركاتها للايفاء  بالتزامات التموين والاعاشة والنقل والخدمات الحيوية ولتطوير وصيانة مرافق القطاع المختلفة لاستمرار عمليات الإنتاج وزيادته كونه الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني، حسب بيان لمؤسسة النفط.

ووعد رمضان أبوجناح، رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله بالتدخل العاجل لتذليل كل الصعاب بتسييل الأموال اللازمة للقطاع وبالأخص الباب الثاني لأهميته القصوى لاستمرارية عمليات الانتاج.

وفي لقاء منفصل استقبل مصطفى صنع الله، مساء اليوم رئيس الحكومة المكلف رمضان أبو جناح ووزير الشباب فتح الله الزني، رئيس الجمعية العمومية لنادي الظهرة الرياضي أحمد بلال، ورئيس نادي الظهرة الرياضي رافع الثابت.

وفي مستهل اللقاء، عبر صنع الله عن شكره لأهالي منطقة الظهرة لانتهاجهم مبدأ حسن الجوار وسماحتهم وحسن تعاملهم مع كل موظفى المؤسسة، مشيرًا إلى أن للمؤسسة عددا من المقرات في منطقة الظهرة، وهي تتمتع بمستوى عالٍ من الأمان يؤهلها للعمل بكفاءة عالية.

من جابنهم، قدم قادة نادي الظهرة جزيل تقديرهم للمهندس صنع الله لحسن استقبالهم، كما أثنوا على جهوده المبذولة في خدمة قطاع النفط، كما استعرضوا بعض الصعوبات التي يواجهها النادي وبعض الاحتياجات التي تنقصه لاستكمال أداء دوره الثقافي والاجتماعي والرياضي على الوجه الأكمل.

بدوره، أكد المهندس صنع الله، أن المؤسسة لن تتوانى عن توفير احتياجات نادى الظهرة خدمةً لأبناء المنطقة وتأكيدًا منها على تنفيذ سياستها المتبعة في توفير الاحتياجات الاساسية وفك مختنقات أهالي المناطق المحيطة بمقراتها ومناطق عملياتها النفطية في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للنفط .

مؤسسة النفط مصطفى صنع الله طرابلس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح

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وائل لطفي

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