الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة «مستريح الشرقية» بتهمة توظيف الأموال.. غدًا

محاكمة
محاكمة

تعقد محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، غد السبت، جلسة محاكمة المتهم المعروف بـ"مستريح الشرقية"، بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين  لنظر التصالح بين المتهم والمجني عليهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سبق وتم الحكم عليه بـ 26 سنة حبس من ضمنهم حكم نهائي، وبات بالحبس 3 سنوات، فيما بلغ إجمالي عدد البلاغات ضده 38 بلاغًا، كما انضم في الجلسة السابقة 48 مبلغًا جديدًا، وانضم في الجلسة الأخيرة 14 مبلغًا جديدًا، وخلال الجلسة السابقة قدم دفاع المتهم طلب تصالح مع المجني عليهم.

محاكمة مستريح الشرقية المحكمة الاقتصادية توظيف الاموال

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