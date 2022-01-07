الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مؤشر «نيكي» يعوض خسائره ويُغلق مستقرًا قبل تقرير الوظائف الأمريكية

نيكي
نيكي

عوض المؤشر نيكي للأسهم اليابانية معظم خسائره الصباحية ليغلق مستقرا تقريبا اليوم الجمعة
مع تجنب المستثمرين للرهانات الكبيرة قبل تقرير رئيسي عن الوظائف في الولايات المتحدة وعطلة لمدة ثلاثة أيام في اليابان.


وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضا 0.03 في المئة إلى 28478.56 نقطة، أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقا فانخفض 0.07 في المئة.


وانخفض المؤشر نيكي بنسبة واحد بالمئة خلال الأسبوع بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب بينما صعد توبكس بنحو 0.2 بالمئة في خامس ارتفاع أسبوعي له على التوالي.
 

وتسببت أسهم أشباه الموصلات في انخفاض كلا المؤشرين إذ تراجع سهم أدفانتست 0.65 بالمئة ونزل سهم طوكيو إلكترون 0.14 بالمئة.
 

وقال أحد المشاركين في السوق من شركة أوراق مالية محلية "إنه وقت صعب للشراء قبل تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وعطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام".
 

وقال متعامل من شركة أوراق مالية محلية أخرى "لا يوجد أي سبب قوي لشراء الأسهم اليوم بعد تداول الأسهم الأمريكية في نطاق محدود خلال الليل".


وارتفعت أسهم شركات الطاقة بدعم من صعود أسعار النفط.
 

وكانت مجموعة سوفت بنك أكبر الرابحين على المؤشر نيكي إذ ارتفعت 2.18 بالمئة.

وفي الاسبوع الماضي، أغلق مؤشر نيكي الياباني، على ارتفاع طفيف، إذ فاقت مكاسب الأسهم القيادية مثل مجموعة سوني وتويوتا موتور تراجع شركات التكنولوجيا ذات الثقل، بسبب مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت أسرع من المتوقع.

أغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.1 بالمئة إلى 29332.16 نقطة اليوم، بعد تراجعه أكثر من مرة خلال اليوم، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46 بالمئة إلى 2039.27 نقطة.

ونزل مؤشر الشركات الناشئة بنسبة خمسة بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2020 إذ أثار احتمال رفع الفائدة الأمريكية في وقت قريب عمليات بيع للأسهم غالية الثمن.

اليابان المؤشر نيكي الأسهم الأمريكية الولايات المتحدة نيكي النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 7-1-2022

بسبب الشبورة.. «المرور» يغلق طريق «الإسماعيلية- القاهرة»

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

مؤشر «نيكي» يعوض خسائره ويُغلق مستقرًا قبل تقرير الوظائف الأمريكية

تهنئة الرئيس السيسي للأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد تتصدر اهتمامات الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

زيادة قياسية فى إصابات كورونا بإسرائيل مع انتشار المتحور أوميكرون

موقع إسرائيلى: اجتماع عنيف لدبلوماسيين أوروبيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية

خطوات إسرائيل للتعامل مع الأطراف الفلسطينية فى 2022