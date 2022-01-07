مؤشر «نيكي» يعوض خسائره ويُغلق مستقرًا قبل تقرير الوظائف الأمريكية

عوض المؤشر نيكي للأسهم اليابانية معظم خسائره الصباحية ليغلق مستقرا تقريبا اليوم الجمعة

مع تجنب المستثمرين للرهانات الكبيرة قبل تقرير رئيسي عن الوظائف في الولايات المتحدة وعطلة لمدة ثلاثة أيام في اليابان.



وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضا 0.03 في المئة إلى 28478.56 نقطة، أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقا فانخفض 0.07 في المئة.



وانخفض المؤشر نيكي بنسبة واحد بالمئة خلال الأسبوع بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب بينما صعد توبكس بنحو 0.2 بالمئة في خامس ارتفاع أسبوعي له على التوالي.



وتسببت أسهم أشباه الموصلات في انخفاض كلا المؤشرين إذ تراجع سهم أدفانتست 0.65 بالمئة ونزل سهم طوكيو إلكترون 0.14 بالمئة.



وقال أحد المشاركين في السوق من شركة أوراق مالية محلية "إنه وقت صعب للشراء قبل تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وعطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام".



وقال متعامل من شركة أوراق مالية محلية أخرى "لا يوجد أي سبب قوي لشراء الأسهم اليوم بعد تداول الأسهم الأمريكية في نطاق محدود خلال الليل".



وارتفعت أسهم شركات الطاقة بدعم من صعود أسعار النفط.



وكانت مجموعة سوفت بنك أكبر الرابحين على المؤشر نيكي إذ ارتفعت 2.18 بالمئة.

وفي الاسبوع الماضي، أغلق مؤشر نيكي الياباني، على ارتفاع طفيف، إذ فاقت مكاسب الأسهم القيادية مثل مجموعة سوني وتويوتا موتور تراجع شركات التكنولوجيا ذات الثقل، بسبب مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت أسرع من المتوقع.

أغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.1 بالمئة إلى 29332.16 نقطة اليوم، بعد تراجعه أكثر من مرة خلال اليوم، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46 بالمئة إلى 2039.27 نقطة.

ونزل مؤشر الشركات الناشئة بنسبة خمسة بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2020 إذ أثار احتمال رفع الفائدة الأمريكية في وقت قريب عمليات بيع للأسهم غالية الثمن.