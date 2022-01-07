أبرزها «سفاح الإسماعيلية».. «أسبوع القصاص» بأحكام رادعة لمرتكبي جرائم القتل

أصدرت المحاكم خلال أسبوع، أحكاما رادعة ضد مرتكبي جرائم القتل وإزهاق الأرواح، ونرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرزها.

- إحالة أوراق قاتل زوجته في بنها للمفتي

أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة، أوراق "ر. س. ب"، 25 سنة، وشهرته "توحه"، تاجر ومقاول، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى في إعدامه، وحددت جلسة 9 فبراير المقبل لنظر الدعوى والنطق بالحكم، مع استمرار حبس شقيقه "م. س. ب"، و"ح. إ. ح" على ذمة القضية، لقيامه بقتل زوجته "م. ف. ا"، ودفنها سرا ليلا بمقابر الصدقة بمعاونة المتهمين الآخرين فى محاولة لإخفاء معالم جريمته.

وكان تقرير الطبيب الشرعى ورد لمحكمة الجنايات، أكد أن المتهم الأول مدمن للمواد المخدرة، كما أنه اعترف تفصيلا بالواقعة، كما شهدت المحكمة أعمال تأمينية مشددة للحفاظ على سير المحاكمة بشكل آمن.



- إحالة 6 متهمين منهم مأمور ضرائب وفرد أمن بنجع حمادي للمفتي

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بنجع حمادي،إحالة أوراق 6 متهمين بينهم 4 هاربين ومأمور ضرائب وفرد أمن مخلى سبيلهم، إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في توقيع العقوبة المقررة عليهم وهى الإعدام شرعا لقتلهم شقيقين أخذا بالثأر.



- إحالة أوراق المتهمين بقتل "ضحية لقمة العيش" للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وأحمد سري الجمل، وياسر حسني مدبولي، وأمانة سر هيثم عمران، إحالة أوراق “ح. ج. ع”، 26 عامًا، سائق، ومقيم بعزبة العمار بقرية سرابيوم بمدينة فايد في الإسماعيلية، وله عنوان آخر في بشتيل بإمبابة بالجيزة، و"خ. م. م. ال"، 21 عامًا، عامل بمزرعة ويقيم بنفس عنوان المتهم الأول، المتهمين بقتل سائق "توكتوك" وإلقاء جثمانه في ترعة الإسماعيلية، في شهر رمضان الماضي، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

- الحكم بالإعدام على “سفاح الإسماعيلية”

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، حكمها بالإعدام شنقا لـ"عبد الرحمن نظمي"، الشهير بـ "دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدً في وسط الطريق بمحافظة الإسماعيلية، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح الإسماعيلية".

وحمل المتهم مصحفا في يده ودخل به لقفص الاتهام، وبدأ في القراءة فيه قبل دقائق من محاكمته، صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد على رئيس المحكمة،وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، والمستشار أحمد سري الجمل، وأمانة سر هيثم عمران، وحضور رئيس النيابة مصطفى أحمد زكري

- الإعدام لسائق "توكتوك" قتل طفلا قاوم الاغتصاب بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام سائق "توكتوك"، لاتهامه بقتل الطفل "م. ف" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم "أ.ن" 33 سنة، سائق "توكتوك"، قتل الطفل "م. ف" طالب، بأن طوق عنقه بذراعه الأيمن حال مقاومته له أثناء التعدي عليه خشية افتضاح أمره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجنى عليه، بأن استدرجه بدراجة بخارية (توكتوك) موهما إياه توصيله لمسكنه وتمكن بتلك الحيلة من اصطحابه إلى الشقة السكنية محل الواقعة بعيدا عن أعين الرقباء وتعدى عليه.

- الإعدام شنقا لقاتل زوجة شقيقه في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة قاتل زوجة شقيقه في حلوان بالإعدام شنقا، وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام يحيى اليماني، وإبراهيم فهمي صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور وليد محمد الفاتح وكيل النيابة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى.-

- إعدام سيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها في مطروح

عاقبت محكمة جنايات مطروح زوجة وعشيقها بالإعدام لاشتراكهما في قتل زوجها، عقب ورود رأي مفتي الجمهورية الذي أجاز إعدامهما شرعا.

- بسبب الثأر.. "النقض" تؤيد إعدام المتهم بقتل شخص في المطرية

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحق المتهم بقتل شخص في المطرية، وإخطار الجهات المعنية بتنفيذ الحكم النهائي.

و جاء في أمر الإحالة أن المتهم وآخرين قتلوا المجني عليه "ن. ب" مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وتوجهوا إلى المجني عليه، وعندما تأكدوا من تواجده أطلقوا عليه بوابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم قاصدين إزهاق روحه.