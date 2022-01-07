الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يقفز بفعل مخاوف حيال الإمداد مع اضطرابات كازاخستان

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع انتفاضة في كازاخستان أثارت قلقا من إمكانية اضطراب إمدادات أوبك+ تزامنا مع تراجع الإنتاج في ليبيا.
 

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 82.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0127 بتوقيت جرينتش، بعد قفزة 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.
 

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة أيضا، إلى 79.96 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.
 

وقالت لويز ديكسون المحللة في ريستاد إنرجي في تعليق عبر البريد الإلكتروني "تعكس قفزة أسعار النفط بالأساس مخاوف السوق مع تزايد الاضطراب في قازاخستان واستمرار تدهور الوضع السياسي في ليبيا" بما يؤثر في إنتاج النفط.
 

وبعد أيام من الاضطرابات في قازاخستان أعلنت الحكومة خلالها حالة الطوارئ، أرسلت روسيا أمس الخميس قوات مظلات لإخماد الانتفاضة. وبدأت الاحتجاجات في المناطق الغربية الغنية بالنفط في قازاخستان بعد رفع أسعار الوقود في بداية العام الجديد.
 

ويتجه برنت والخام الأمريكي نحو تسجيل زيادة ستة بالمئة في أول أسبوع من العام، إذ بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر حيث فاقت المخاوف بشأن الإمدادات القلق من احتمال تضرر الطلب جراء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
 

ولا تواكب زيادات الإمداد من مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، نمو الطلب.
 

وارتفع إنتاج أوبك في ديسمبر كانون الأول 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وهو ما يقل كثيرا عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق أوبك+ البالغة 253 ألف برميل يوميا، والذي أعاد الإنتاج الذي تم خفضه في 2020 عندما انهار الطلب في ظل إغلاقات كوفيد-19.
 

وتراجع إنتاج ليبيا إلى 729 ألف برميل يوميا، من إنتاج مرتفع بلغ 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي، فيما يرجع جزئيا إلى أعمال صيانة خط أنابيب.

النفط مخاوف اضطرابات قفز قازاخستان نفط اضطراب الأم

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

«ذا ناشونال» تبرز دلالات كلمة السيسى خلال زيارته الكاتدرائية

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

قبل بدء الضباب.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الجمعة

حوالى 100 ألف طفل يتيم فى البيرو بسبب فيروس كوفيد-19

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 7-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

زيادة قياسية فى إصابات كورونا بإسرائيل مع انتشار المتحور أوميكرون

موقع إسرائيلى: اجتماع عنيف لدبلوماسيين أوروبيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية

خطوات إسرائيل للتعامل مع الأطراف الفلسطينية فى 2022