الصين تسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 174 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الخميس، مقابل 189 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في بيان إن 116 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 132 قبل يوم.



سُجلت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليمي خنان وشنشي ورصد إقليم تشجيانغ حالات جديدة أيضا.



وسجلت الصين 45 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، دون تغيير عن العدد المسجل في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الخميس 103295 إصابة مؤكدة. ولم تُسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا وا لمكسيك و إندونيسيا و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.