إخلاء سبيل صاحب مطعم فى واقعة مصرع وإصابة 4 بأكتوبر

أخلت النيابة العامة في 6 أكتوبر، اليوم الخميس، سبيل مالك مطعم كشري، في اتهامه بحادث مصرع شخصين، وإصابة اثنين آخرين، بحالة تسمم، عقب تناولهم وجبة من المطعم الخاص به.

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة، لبيان أسباب وفاة العاملين، حيث تنتظر تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد أسباب الوفاة بشكل مفصل.

ونفى صاحب المطعم فى التحقيقات، استخدامه سلعا فاسدة، مؤكدًا إعداد وجبات صالحة للاستهلاك الآدمي، وتناول العديد من الزبائن وجبات من المطعم ولم يصابوا بأي تسمم.

ويجري رجال المباحث تحريات مكثفة، للتأكد من كون الوجبة التي تناولوها من المطعم، هي السبب في إصابتهم بالتسبب من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.