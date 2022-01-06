الخميس 06 يناير 2022
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عالم

الأوقاف الكويتية: عودة التباعد بين المصلين فى المساجد ابتداء من الغد

الكويت
الكويت

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية مساء الخميس عودة التباعد بين المصلين في مساجد البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إنه تم إصدار تعميم لخطباء وأئمة المساجد بخصوص تطبيق التباعد بين المصلين ابتداء من الغد وإبقاء أبواب ونوافذ المساجد مفتوحة أثناء الصلوات و ألا تزيد خطبة الجمعة على 15 دقيقة مع تخفيف الصلاة ومراعاة تحقيق الأركان والواجبات.

وشددت الوزارة في تعميمها أيضا على الالتزام بالاشتراطات الصحية المتمثلة في ارتداء الكمام واستخدام سجادة الصلاة الخاصة وتجنب الملامسة والحرص على التباعد.

في السياق نفسه، قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا رفعت إلى مجلس الوزراء، مساء الخميس، عددًا من التوصيات تمهيدًا للنظر فيها باجتماعه المقبل.

أضاف الناطق الحكومي الكويتي، في تصريح الخميس، أن اجتماع اللجنة عقد اليوم في قصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بحضور جميع الوزراء أعضاء اللجنة إضافة إلى مشاركة وزير الصحة الدكتور خالد السعيد عن طريق تقنية (الاتصال المرئي).

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم، إصابة الوزير الدكتور خالد السعيد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأنه يخضع حاليًا لبروتوكول العزل المنزلي، وذلك بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجريت له بشكل روتيني صباح اليوم، وهو يخضع حاليًا لبروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية ويمارس مهامه (عن بعد).

الكويت كورونا كوفيد الصحة اللقاح

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