الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط هارب من عدة أحكام جنائية بحوزته أسلحة نارية بالمنيا

ضبط هارب
ضبط هارب

نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، اليوم الخميس، في ضبط مسجل خطر يدعى "الدقش" هارب من عدة أحكام جنائية بحوزته أسلحة نارية، خلال أحد الأكمنة التي أعدت له.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطاراً من مأمور مركز شرطة مغاغة بالمنيا في تمكن ضباط مباحث المركز في القبض على أخطر العناصر الإجرامية ومطلوب للعدالة في قضايا جنائية.

وكانت قوة أمنية ألقت القبض على مسجل خطر وشهرته "الدقش" وبحوزته أسلحة نارية ومحكوم عليه في قضايا جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة أخرى.

وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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