الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«الصحة اللبنانية»: رصد حالات مصابة بـ«فلورونا» أمر متوقع وغير مقلق

الصحة اللبنانية
الصحة اللبنانية

أكدت وزارة الصحة اللبنانية رصد حالات مصابة بعدوى مزدوجة من فيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد "سارس كوف-2" (الذي يطلق عليه فلورونا)، معتبرة أنه أمر متوقع وغير مقلق.

وأوضحت الوزارة، في بيان الخميس، أن لبنان رصد، كما في باقي دول العالم- حالات مصابة بعدوى مزدوجة، مشيرة إلى أنه تم اتباع الإجراءات الروتينية حيث يتم فحص عينات من الحالات المصابة في المركز الوطني للإنفلونزا، كما ترسل وزارة الصحة العامة عينات من الحالات المصابة إلى مختبر مرجعي في المملكة المتحدة لفحصها.

وأشارت إلى أن كشف الحالات يتم وفقًا لبرنامج مراقبة الجودة وتبادل السلالات، المعمول به منذ العام 2015، موضحة أن الإصابات المزدوجة بالفيروسات التنفسية أمر طبيعي ويمكن حدوثه.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت اليوم اكتشاف عدد من حالات فلورونا في لبنان، الذي أعلن اليوم تسجيل أعلى معدل للإصابة بفيروس "كورونا" بمتحوراته منذ شهر مايو الماضي، حيث بلغ عدد الإصابات 7247 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 18 حالة.

وقفزت أعداد الإصابة بفيروس كورونا في لبنان بشكل ملحوظ على مدار الأيام الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 7247 حالة جديدة عن يوم أمس مع استمرار ارتفاع نسبة إيجابية الفحوصات إلى 16.4 % خلال الأسبوعين الماضيين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 5818 إصابة أمس الأول، كما تم تسجيل 5087 حالة يوم الاثنين الماضي؛ وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ ظهور الفيروس إلى 753 ألفا و879 حالة.

وسجلت وزارة الصحة 18 حالة وفاة أمس ليرتفع معدل الوفاة إلى 4.4 وفاة لكل مائة ألف خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة. فيما بلغت نسبة استخدام أسرة العناية المركزة 79 %.

وزارة الصحة اللبنانية فيروس الإنفلونزا فلورونا سارس المركز الوطني للإنفلونزا

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