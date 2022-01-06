الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لحيازته 200 ألف قرص مخدر.. حبس عاطل للاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 200 ألف قرص مخدر متنوع، قبل ترويجها والاتجار بها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث القسم، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم، وذلك أثناء استقلاله سيارة وحيازته كمية من الأقراص المخدرة.

وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 200 ألف قرص مخدر متنوع، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وذلك أثناء محاولته الاتجار بها وترويجها على عملائه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

مخدرات تحقيق المباحث حبس تحف ازمة فحص مدير

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