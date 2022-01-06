الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات النيابة فى حريق شقة سكنية بالمرج: لا شبهة جنائية

حريق
حريق

كشفت تحقيقات نيابة المرج، اليوم الخميس، أسباب حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات، أمس الأربعاء، حيث أشار تقرير خبير المعمل الجنائي إلى أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران. 

وكانت النيابة قد أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الشقة المحترقة لبيان الأسباب وحصر التلفيات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة المرج حريق شقة سكنية ماسا كهربائيا النيران المعمل الجنائي

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