«التخطيط»: تأهيل وتبطين ترع بطول 2.2 ألف كيلو في 21 محافظة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العدد الأول من تقرير متابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، والذي يغطي الفترة من (18-2019) حتى (20-2021)، ويستعرض كافة البرامج التنمية في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل منظومة البرامج والأداء، لذا حرصت على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لها، وذلك من خلال قانون التخطيط العام الذي أكد على تبني منهجية البرامج والأداء بشكل واضح لضمان التكامل بين الإنفاق الاستثماري والجاري في إطار خطة متكاملة، وكذا إنشاء وحدة البرامج والأداء بالوزارة، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية لتعزيز قدرات العاملين في مختلف الجهات الحكومية، استفاد منها أكثر من 4 آلاف من مسؤولي التخطيط والمتابعة.

وأوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه للمرة الأولى يتم تضمين تقارير متابعة موازنة البرامج والأداء للأعوام الثلاثة الأخيرة (18-2019 – 20-2021)، مؤشرات لقياس أداء الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي ودمج البعد البيئي في الخطط التنموية، مبيناً أن العدد الأول من تقرير متابعة موازنة البرامج والأداء، خاص بوزارة الموارد المائية والري، ويتضمن الملامح الأساسية لكافة البرامج التي تنفذها الوزارة وجهاتها التابعة، والبيانات التفصيلية عن الاعتمادات المالية الموجهة لتنفيذ البرامج، وأهم مؤشرات الأداء على مستوى المخرجات النهائية، وكذا الأثر الاستراتيجي والتنموي لكل برنامج على حدة.

ولفت التقرير، إلى اهتمام الدولة بدمج البعد البيئي في الخطط التنموية وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع بطول 2.2 ألف كم استفاد منها 1.4 مليون فدان، منها 1.9 ألف كم في (20/2021)، في 21 محافظة، أهمها “المنيا، بني سويف، قنا، أسوان، الشرقية، البحيرة، الدقهلية”، فضلاً عن صيانة وتطهير 22.3 ألف كم من الترع ومخرات السيول.

وأشار التقرير، إلى توفير 13.6 مليار م3 من المياه الجوفية، تم استغلالها في زراعة 850 ألف فدان، منها 400 ألف فدان في (20/2021)، في محافظات (المنيا، أسيوط، مطروح، الوادي الجديد)، لافتًا إلى استفادة 37 ألف مواطن من مشروعات تطوير وتنمية سيناء.