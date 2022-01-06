«الإسكان»: 2.58 مليار جنيه حصيلة بيع الأراضي في زايد خلال 2021

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة الشيخ زايد خلال عام 2021.

وقال الوزير في بيان للوزارة اليوم، إنه في قطاع المرافق، تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطي المياه الرئيسيين المغذيين للمدينة قطري 1000مم و1400 مم بخطي صلب بدلاً من GRP، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكات الطرق والمرافق (مياه - صرف - ري) لمشروع الإسكان "JANNA 2" بتوسعات المدينة بتكلُفة إجمالية 105 ملايين جنيه.

وأوضح أنه في قطاع الكهرباء والاتصالات، جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكة كهرباء المحور المركزي " القطاع الأول " بمتوسط نسبة إنجاز 95%، وشبكة كهرباء واتصالات الحي السابع بمتوسط نسبة إنجاز وصلت إلى 90%، وشبكة إنارة مشروع العاملين بالخارج "بيت الوطن" بتكلفة 6.9 مليون جنيه، بمتوسط نسبة إنجاز وصلت 92%، وشبكة الكهرباء المغذية لقطع الأراضي الأكثر تميزاً بتكلفة 7.4 مليون جنيه بمتوسط نسبة إنجاز وصلت إلى 95%، وشبكات الكهرباء المغذية لمشروع الإسكان " JANNA " بتوسعات المدينة بتكلفة 63 مليون جنيه بمتوسط نسبة تنفيذ وصلت 74%، وشبكة إنارة طريق الريفيرا بتكلفة 7 ملايين جنيه بنسبة 20%، وشبكة التليفونات الداخلية لمشروع إسكان العاملين بالخارج "بيت الوطن" بمتوسط نسبة تنفيذ 25%.

ونوه رئيس الجهاز، عن أن الفرص الاستثمارية بالمدينة خلال عام 2021 شملت طرح 5 قطع أراضٍ بنشاط طبي، وقطعتين بنشاط عمراني متكامل، و4 قطع بنشاط تجاري، وقطعتين بنشاط تعليمي مدارس، وقطعة بنشاط تجاري إداري، وقطعة بنشاط تجاري إداري ترفيهي، وقطعة بنشاط سكني تجاري فندقي، وقطعة بنشاط إداري، وقطعة بنشاط حضانة، وقطعتين بنشاط حدائق ومناطق ترفيهية بمقابل الانتفاع، وملعبين بمقابل الانتفاع، موضحاً أن مساحات الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين والمطورين بالمدينة وتوسعاتها المضافة بلغت 199 فداناً بإجمالي قيمة بيعية 2.58 مليار جنيه، وبلغت المشروعات التي تم إسنادها لشركات المقاولات 9 مشروعات بقيمة إجمالية 224.87 مليون جنيه.

وفي قطاع البيئة: تم تنفيذ حملات تعقيم وتطهير علي كافة المباني الخدمية والحكومية والمدارس ومراكز الشباب والمولات ومواقف النقل الجماعي وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.