الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لترشيد استهلاك المياه.. «الري» تؤهل 3818 كيلو متر من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال مراحل التنفيذ.

- ترشيد استهلاك المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع

و أنجزت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الخميس، أعمال تأهيل وتبطين 3818,56 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد.

وكان المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري،  قد أوضح أن أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة تستهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أهميتها في تحسين شبكة الترع بمختلف المحافظات.

وزارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الاولي الأراضي الزراعية المبادرة الرئاسية المحافظات الموارد المائية حياة كريمه المشروع القومي توفير فرص عمل المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع

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