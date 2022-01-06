الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتماد «الجواز الصحى» شرطا لدخول الأماكن العامة بالسويد

الجواز الصحي
الجواز الصحي

أوصت السلطات الصحية السويدية المطاعم والأماكن الثقافية والمراكز الترفيهية بمطالبة مرتاديها بإظهار دليل رقمي على التطعيم ضد كورونا، بدءا من الأسبوع المقبل.

 

ولا تعد التوصية التي أصدرتها وكالة الصحة العامة السويدية مطلبا قانونيا، ولكنها إرشادات تطوعية للأنشطة التجارية.

 

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين إنه اعتبارا من 12 يناير الجاري، يمكن للمواقع طلب تقديم شهادات من مرتاديها شرطا لدخول "مزيد من الفعاليات والمواقع حيث يكون خطر انتشار العدوى كبيرا".

 

وإضافة إلى المطاعم، تنطبق تلك الاجراءات على أماكن ثقافية مثل المتاحف والمسارح، والمرافق الترفيهية كالصالات الرياضية وحمامات السباحة، ووسائل النقل العام للمسافات الطويلة، حسبما أفادت الحكومة في بيان.

 

حاليا، تكون التصاريح مطلوبة فقط للتجمعات العامة والفعاليات في الأماكن المغلقة لأكثر من 100 شخص.

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