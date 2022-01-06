الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة مواطن في سقوط أسانسير من «السادس» بطنطا

اسعاف
اسعاف

شهد شارع الجانبية بمنطقة الصاغة بمدينة طنطا، يوم الأربعاء، سقوط أحد المصاعد بعقار سكني، مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بداخله، بعد سقوطه من الطابق السادس حتي البدروم بشكل مفاجئ.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بسقوط أسانسير من الطابق السادس بشارع الجانبية بمنطقة الصاغة بطنطا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم نقل المصاب للمستشفي ووضعه داخل غرفة العناية المركزة، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط مصعد بطنطا اصابة مواطن ونقله للعناية المركزة

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