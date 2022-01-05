غدًا.. صابر الرباعى يحيى حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا السلطانية فى عمان

يستعد النجم التونسي صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي ضخمًا مساء يومي الخميس والجمعة، وذلك بدار الأوبرا السلطانية بمسقط بسلطنة عمان.

ويقدم صابر الرباعي خلال الحفل لجمهوره العماني عددًا من أشهر أغنياته القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها: “سيدي منصور، اتحدى العالم، عز الحبايب، سلام، واحشني، تذكروني”.

ونشر صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” صورة لبوستر الحفل وعلق عليها قائلا: “جمهوري الحبيب بسلطنة عمان.. موعدنا غداً الخميس 6 والجمعة 7 جانفي يناير أنا في انتظاركم كونوا في الموعد”.

أخر أعمال صابر الرباعي

وطرح صابر الرباعي الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان “ورحمة قلبي” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب"، والتي تعاون فيها مع كل الشاعر الغنائي وليد الغزالي، والمحلن مدين، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت كريم عبدالوهاب، وعازف الإيقاع أحمد عيادي وعازف أمير سرور، وعازف الجيتار مصطفي أصلان وتوزيع وتريات كريم عبدالوهاب، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف، وتسجيل وتريات مهندس ياسر حسين ستوديو الرسالة.

كلمات ورحمة قلبي

هو عشان انا قلبي طيب تجرحوني

واشتريكم وانتو ببلاش بتبعوني

الاسيه ماكنش ليها مكان في قلبي

وانتو باللي عملتوا فيه استوني

طب ورحمه قلبي اللي مات النهارده

لابقي حد تاني مافيهوش اي رحمه

مش هيصعب عليا حد تاني

والغلط علي نفسي تاني عمري مارضه

مش هكبر عقلي تاني ومش هسامح

مش هجامل حد لا انا هبقي جارح

خلاص كفايه دي البداية صدقوني

مش انتوا عايزني كده انا ياله رايح

طب ورحمه قلبي اللي مات النهارده

لابقي حد تاني مافيهوش اي رحمه

مش هيصعب عليا حد تاني

والغلط علي نفسي تاني عمري مارضه

مش هكبر عقلي تاني ومش هسامح

مش هجامل حد لا انا هبقي جارح

خلاص كفايه دي البداية صدقوني

مش انتوا عايزني كده انا ياله رايح