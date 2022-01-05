توصيات التخطيط لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة الصدمات

اختتم معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، الحلقة العلمية الرابعة للعام الأكاديمي 2021 - 2022، التى قدم فيها الدكتور على زين العابدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد بقسم التسويق ونظم المعلومات الزراعية عرض لتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حول حالة الأغذية والزراعة في العالم 2021.

وخرج معهد التخطيط، بورقة توصيات شملت العديد من المقترحات بشأن الإجراءات والسياسات المقترح اتخاذها لتعزيز قدرة النظم الزراعية على استيعاب الصدمات والأزمات الطارئة، وذلك تزامنًا مع ظهور جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم، والتى تمثل أبرزها فيما يلى:

إحياء دور الجمعيات التعاونية الزراعية، ومراكز الإرشاد الزراعى وتقديم الدعم الفنى والبشرى لها.

سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التكافل الزراعى.

إجراء دراسات دورية لأثر المخاطر السعرية والكمية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية للدول المختلفة جراء جائحة كورونا.

إعادة إحياء فكرة التأمين على الزراعات فى مواجهة التغيرات المناخية والمخاطر المحتملة.

البحث عن آليات جديدة ومبتكرة لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية بما يحقق النفع للجميع وتقليل الهدر.

توظيف التكنولوجيا الحديثة فى رفع كفاءة النظم الزراعية والغذائية على الصمود أمام الأزمات.

دعم المزارعين والأسر الريفية حيث يساهم مئات الملايين من الأسر المعيشية الزراعية فى النظام الزراعى والغذائى من خلال الإنتاج الأولى للأغذية والأعمال التجارية الزراعية والغذائية الصغيرة الحجم.



توفير مسارات متعددة لإنتاج الأغذية بما تعزز قدرة النظم الزراعية والغذائية على مواجهة أى أزمات.



ضمان إمكانية وجود شبكة النقل الفعالة والمرنة بما يساعد فى سهولة الوصول إلى الأغذية على المستوى الوطنى ووجود قنوات بديلة قادرة على عدم التأثر بإغلاق الروابط الحاسمة بسبب الصدمات.

توقيع عقود آجلة للتعاقد مع المزارعين بما يساهم فى مواجهة تقلبات الأسعار، ويضمن تحقيق مصدر دخل عادل للمزارع ويعزز من استقرار عملية الإنتاج الزراعى.