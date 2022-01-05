الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة خارجية ألمانيا: ليس لدينا شريك أقوى من الولايات المتحدة

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أنه كلما زادت صعوبة الأوقات، زادت أهمية الشراكات القوية، مشيرة إلى أنه ليس لدى الأوروبيين شريك أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية.


وقالت بيربوك، في تصريح، قبل بدء زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء: «من خلال رحلتي إلى واشنطن أريد إظهار الأهمية الكبيرة التي نعلقها على العلاقات عبر الأطلسي، ولا ينطبق هذا فقط على القضايا السياسية والأمنية الحالية، ولكن بما يشمل المجال الاقتصادي والقضايا العالمية، مثل التعامل مع أزمة المناخ».


وأضافت، أن قوة التحالف عبر الأطلسي لا تقاس بالدبابات والصواريخ فقط، ولكن أولاً وقبل كل شيء عن القواعد الأساسية للقانون الدولي، مشيرة إلى أنها ستلتقي بنظيرها الأمريكي أنتوني بلينكين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، حيث سيتم بحث عدد من القضايا في إطار الرئاسة الألمانية الحالية لمجموعة السبع، وكذلك لسياسة المناخ الخارجية.


وبالنسبة لروسيا، قالت بيربوك "إن الرسالة المشتركة من الأوروبيين والحكومة الأمريكية واضحة، والإجراءات الروسية تحمل ثمنًا واضحًا، والطريق الوحيد للخروج من الأزمة هو من خلال الحوار، ولقد أوضحنا ذلك للحكومة الروسية مرارًا وتكرارًا في الأيام والأسابيع القليلة الماضية".


وأضافت "في الاتحاد الأوروبي وفي مجموعة السبع، نحن متحدون بهدف تعزيز الديمقراطيات وجعلها أكثر مرونة في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

ووصلت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إلى العاصمة الأمريكية واشنطن صباح اليوم الأربعاء في أول زيارة رسمية لها للولايات المتحدة.

كانت بيربوك وبلينكن التقيا من قبل في اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى في ليفربول في الشهر الماضي. وقبل إقلاع طائراتها من برلين، أكدت بيربوك على أهمية الشراكة عبرالأطلسي في ظل الصراع في أوكرانيا.

برلين الولايات المتحدة أوروبيين خارجية ألمانيا المانيا

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