الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق نفق الأوسطي وتحويلة مرورية لحين رفع حطام حادث الأوتوستراد

حادث الأوتوستراد
حادث الأوتوستراد

أغلقت إدارة المرور نفق الأوسطى بسبب وقوع حادث تصادم 11 سيارة ملاكي ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وأجرت تحويلة مرورية أمام حركة السيارات التي توقف أمام القادم من التجمع اتجاه الفيوم، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وأجرت الخدمات الأمنية تحويلة مرورية أمام حركة السيارات وعلى القادم الى نفق الأوسطى عدم استكمال الرحلة المرورية والتوجه عبر الدائرى الأوسطى إلى المسطحات حتى الوصول الى الدوران الأول ثم الصعود الى الدائرى والابتعاد عن منطقة الحادث لحين القيام برفع حطام الحادث بالكامل.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة وهم "سيارتى نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى وسيارتى ميكروباص" نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا، ونتج عنها وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين ونقلوا إلى المستشفى، كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات، وتمت عملية الإخماد، وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.

غلق نفق الطريق الاوسطي حادث المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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