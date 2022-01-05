الفرق في مواضع الهمزة.. شرح درس للصف الخامس الابتدائي بقناة «مدرستنا»
شرحت قناة مدرستنا ١، نوعا همزتي "الوصل" و"القطع" في أول الكلمة والفرق بينهما.
وتساءلت القناة، خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أين نضعهم في "الأسماء"، "الأفعال" و"الحروف"؟.
وقالت القناة لطلاب "الصف الخامس الابتدائي"، هيا نتعرّف على إجابات تلك الأسئلة من الفيديو التالي، من درس "مراجعة على قواعد الإملاء"، مادة "اللغة العربية".
وشددت القناة، أنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:
https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw
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