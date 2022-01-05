الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2022.. وموعد القداس

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد

رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد من الكلمات البحثية التي تتصاعد حدة البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل قبل ساعات من عيد وقداس الميلاد للأخوة الأقباط، وذلك من قبل الملايين من المسلمين الراغبين في تهنئتهم بعيدهم لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز عبارات المعايدة في الكريسماس و موعد عقد قداس الاحتفال بعيد الميلاد.

رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2022

تعد جمهورية مصر العربية من البلاد التي تتجلى فيها نماذج الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط حيث يحتفل كلا منهما بأعياد الأخر حيث يبحث المسلمين في مصر حاليا على عبارات معايدة للأخوة الأقباط والتي تتمثل في ما يلي:-

  • "مع لحظات الميلاد .. تطفئ شموع وتشتغل أخرى.. اتمنى لكم عيد سعيد"
  • " قبل العيد ما يهل .. أرسل باقات ورد وفل .. عيد سعيد"
  • " كل ساعة .. كل يوم.. كل أسبوع.. كل شهر.. أقولكم عيد مجيد سعيد عليكم"
  • "جيث أسابق الساعات.. عشان أقول عيد ميلاد مجيد سعيد"
  • "أعذب التهاني.. وأجمل العبارات الرقيقة عيد ميلاد سعيد"
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موعد عقد قداس الاحتفال بعيد الميلاد 2022

بدأت كاتدرائية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الاستعداد لاستقبال كافة الراغبين من أبناء الكنيسة في حضور قداس عيد الميلاد مساء يوم الخميس 6 يناير المقبل 2022 حيث تم بالفعل ارسال دعوات حضور يمكنهم استلامها من خلال كنائسهم التي سجلوا فيها أسمائهم.

يتم حاليا تجهيز قاعة عقد القداس وترتيب جلوس الحضور وإعداد أماكن لركن سياراتهم طوال فترة الاحتفال حيث يتم استقبال الضيوف من الساعة الخامسة مساءا فيما يتم بدأ القداس في تمام الساعة السابعة مساءا وتنتهي بعد منتصف الليل وتوفر الكنائس وسلية مواصلات لنقل الراغبين في الحضور.

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إجازة عيد الميلاد 2022

رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2022 وإجازة الرسمية من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حاليا حيث أقرت رئاسة الوزراء تبديل الإجازة الرسمية بيوم الخميس 6 يناير 2022 بدلا من الجمعة 7 يناير الجاري ويحصل فيها الموظفين بالقطاعين العام والخاص على إجازة مدفوعة الأجر وفقا لنصوص قانون العمل المصري.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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