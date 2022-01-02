الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس بداية العام الجديد بحدائق القبة

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة بداية العام الجديد، بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك بحدائق القبة، بمشاركة الأب باسكوالي، راعي الكنيسة، وشعب الكنيسة المحتفل.

تضمن الاحتفال ساعة سجود أمام القربان المقدس، بتنظيم من شباب الرعية، تلاها صلاة القداس الإلهي، التي احتوت على الكلمة الروحية من البطريرك للحاضرين، حول الميلاد، والدعوة لميلاد جديد في حياتنا، نعيشه ونتشارك فيه. واختتم القداس الإلهي بمنح البركة الرسولية الختامية للحاضرين من غبطة البطريرك، مقدمًا لهم التهنئة، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد.

هذا وذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص، أن الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، احتفل بالقداس الإلهي، بمناسبة ختام عام 2021، وبداية عام ٢٠٢٢، كما احتفل أيضًا بتدشين مذبح كنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بأبوقرقاص البلد. 

كان في استقبال القمص إبراهيم شفيق، راعي الكنيسة، والشماس مينا متى، والأخوات الراهبات من رهبنة القلب المقدس، والراعي الصالح، والقديس يوسف، بالإضافة إلى الشمامسة، وشعب الرعية.

وأكد خلال الكلمة الروحية، التي ألقاها على أن نهاية العام هو فرصة للتفكير في إحسانات الله لنا، وكذلك  لاستلام نعم جديدة من قلب الله خلال العام الجديد. 

 

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وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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