السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الأرثوذكسية» تغلق باب التسجيل لحضور قداس البابا في العاصمة الإدارية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أغلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم  السبت، باب التسجيل أمام الأقباط لحضور قداس البابا تواضروس الثاني  لعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح، بعدما  أعلن البابا تواضروس الثاني عن  السماح للراغبين من الشعب لحضور قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا.

وقالت الكنيسة إن آلية ذلك تتمثل في تسجيل الأسماء بالكنائس التابعة لها، بحد أقصى السبت 1 يناير، لتصل الدعوات لكل فرد في كنيسته، مع التشديد على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

وفي سياق ذاته، أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ومعهد الرعاية والتربية التابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس عن منح العاملين به إجازة حتى  20 يناير الجاري، وذلك بمناسبة احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد.

ومن جهته، يترأس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسات عيد الميلاد المجيد بمقر مطرانياتهم بإجراءات احترازية مشددة تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد إذ أطلقت الكنائس المسيحية بالايبارشيات المختلفة الحجز المسبق قداسات عيد الميلاد المجيد مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكلمات خلال حضور قداسات عيد الميلاد المجيد.

وفي السياق ذاته، أعلن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من اساقفه الايبارشيات الاعتذار عن قبول المهنئين بعيد الميلاد المجيد والذي يحل في 7 يناير الجاري وفقا للتقويم الشرقي. 

وتتأهب  كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستقبال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الذى يترأس بها قداس عيد الميلاد المجيد، المقرر تنظيمه الخميس المقبل  في السابعة من مساء السادس من يناير الجاري، حيث تواصل كاتدرائية ميلاد المسيح  الأعمال النهائية لتزيينها  استعدادا لترؤس البابا تواضروس الثاني، صلاة القداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد غياب العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إذ ترأس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية قداس عيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوي.

تأتى تلك الاستعدادات، بالتزامن مع توقعات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي اعتاد الأقباط على مشاركته لهم قداس عيد الميلاد المجيد، ليبدأ معهم عامًا جديدًا، يرسخ فيه من جديد قواعد المواطنة.

العاصمة الإدراية الجديدة العاصمة الإدراية البابا تواضروس الكنيسة القبطية كاتدرائية ميلاد المسيح البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

مفاجأة السيسي للمقبلين على الزواج.. الشقق المفروشة أمل الشباب في «طريق الحلال»

«أمطار ورياح شديدة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

بدء محاكمته اليوم.. ماذا قال كريم الهواري عن «حادث الشيخ زايد»؟

رئاسة الوزراء: مصر تبنت نهجًا متكاملًا للنهوض بقطاع التضامن الاجتماعى فى 2021

وفاة الطالب ضحية «الأمطار» بحلوان

المتهم بقتل ابنه بالطالبية: «مكنتش اقصد اضربه بالسكينة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشن هجومًا على الصيادين بغزة.. ورئيس الاتحاد يكشف تفاصيل الاعتداء

إطلاق صاروخين من غزة سقطا في البحر قبالة تل أبيب 

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قرية برام الله وبلدة العيسوية بالقدس