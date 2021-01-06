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منوعات

الآن.. رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2021 مكتوبة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:00 م
عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد
هبه محمد
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رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2021، يستعد الأقباط في مصر والوطن العربي والعالم لبدء الاحتفال بأعياد الميلاد، وتشمل الاستعدادات للميلاد بتزيين الشوارع وتركيب شجرة الميلاد التي ترمز إلى الحياة والحب والأبدية، ووفقًا لما جاء في سفر التكوين كما تقوم الأسر بشراء الملابس الجديدة للأطفال من أجل إسعادهم وإدخال الفرحة في قلوبهم.

وتتضمن إحتفالات عيد الميلاد المجيد أيضًا تبادل الهدايا والزيارات بين الأهل والأصدقاء والمعارف، وذلك بهدف تعميق أواصر الصلة وتعزيز المودة والمحبة وإزالة فترات الجمود والجفاء التي سببتها ظروف الحياة والمشاكل.

وبمناسبة عيد الميلاد المجيد 2021، يقدم لكم " الدستور " رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2021 لتهنئة الأصحاب والأقارب والأهل في هذه المناسبة السعيدة.

 تهنئة عيد الميلاد المجيد 2021

1 - في عيد ميلادك يايسوع.. جايين وفى ايدينا.. تمسح من عنينا الدموع.

2 - أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد وأتمنى لك أحلى عيد كريسماس وكل عام وأنت بخير.

3 - بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني أحلى عيد كريسماس وكل عام وأنت بصحة بخير.

4 - مع لحظات عيد الميلاد.. تطفئ شموع وتشعل شموع.. اتمنى ليك عيد سعيد مع يسوع.

5 - العدرا بتوبها تغطيك.. الرب بنوره يحميك.. يسوع بقلبه يخبيك.. وبميلاده اهنيك.

6 - يازهرة فى البستان.. يجميل كأرز لبنان.. كل يوم وانت في قلبك.. بالمسيح مليان.

7 - كل عام سعيد علينا جميعًا، كلام في كلام.. ليك يا أجمل إنسان.. كل سنة وأنت معانا.. وفي أحضان يسوع متصان.

8 - قبل رن الاجراس وقبل رسائل عيد الميلاد المجيد وقبل بدء القداس حبيت اهنئ أغلى الناس، وكل عام وأنتم بخير.

9 - بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ياملائكة السماء زوريهم وقبل الناس فرحيهم وبعيد ميلاد يسوع هنيهم.

10 - ممكن حد تاني يحبك ويكون من اجلك جريح لكن مهما يحب مش يحبك حب المسيح.

ويحتفل الأقباط غدًا يوم الخميس الموافق 7-1-2021 بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2021، وتتضمن احتفالات عيد الميلاد المجيد أيضًا تبادل الهدايا والزيارات بين الأهل والأصدقاء والمعارف وذلك بهدف تعميق أواصر الصلة وتعزيز المودة.

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