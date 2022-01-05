النيابة تستمع لأقوال الشهود في وفاة طفل صدمه قطار بالعياط

تستمع النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال الشهود في واقعة صدم قطار طفل أثناء عبوره السكة الحديد، بمنطقة العياط، وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل وتسليمه لذويه.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة بمصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة طفل مقطع لأشلاء.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفل أثناء عبوره شريط السكة الحديد صدمه القطار ولقي مصرعه في الحال.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.