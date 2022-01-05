ترامب يلغى مؤتمره المقرر بذكرى اقتحام الكابيتول

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلغاء مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا الخميس في فلوريدا بمناسبة ذكرى اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير الماضي.

وقال ترامب في بيان له إنه قرر إلغاء هذا المؤتمر "في ضوء التحيز الكامل وانعدام النزاهة اللذين برهنت عنهما كل من اللجنة البرلمانية التي تحقق في ملابسات اقتحام مقر الكونجرس، ووسائل الإعلام".

وأشار إلى أنه سيناقش التهم الموجهة إليه في قضية اقتحام الكابيتول في تجمع سيقام في أريزونا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت النيابة العامة في نيويورك أنّ المدّعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس طلبت الاستماع إلى أقوال كلّ من الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بصفتهم شهود، وذلك في إطار تحقيق تجريه بشبهة تورّط "منظمة ترامب" بجرائم احتيال ضريبي.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، أودعت جيمس محكمة ولاية نيويورك العليا وثيقة طلبت فيها الاستماع إلى أقوال هؤلاء الشهود الثلاثة في إطار التحقيق الواسع النطاق الذي بدأته في مارس 2019 لتبيان ما إذا كانت المجموعة القابضة المملوكة من ترامب وأسرته متورّطة فعلاً بجرائم احتيال ضريبي.



وقال متحدّث باسم مكتب المدّعية العامة إنّ "المدّعية العامة جيمس تريد من دونالد ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب الإدلاء بأقوالهم تحت القسم".



وأضاف أنّه "على الرّغم من المحاولات العديدة التي تقوم بها منظمة ترامب لتأجيل تحقيقنا ستتمّ الإجابة على أسئلتنا وسيتمّ الكشف عن الحقيقة لأنّ لا أحد فوق القانون".



وفي 7 ديسمبر، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ جيمس طلبت من الرئيس السابق الحضور شخصياً إلى مكتبها بعد شهر تماماً، أي في 7 كانون الثاني/يناير، للإدلاء بأقواله في هذه القضية، في معلومة لم يؤكّدها أيّ مصدر رسمي.



وفي 20 ديسمبر، تقدّم الرئيس الجمهوري السابق بشكوى ضدّ المدّعية العامة المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متّهماً إيّاها بإجراء تحقيقها هذا بدوافع سياسية، وذلك في محاولة منه لعرقلة سير هذا التحقيق.



وفي بيان أصدروه ، اتّهم محامو عائلة ترامب المدّعية العامة بأنّها تدير هذا التحقيق "بما يمثل تهديداً لديموقراطيتنا"، بما في ذلك "انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية".