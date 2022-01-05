بعد 24 ساعة من البحث.. تشييع جثمان الصياد الغريق فى كفر الشيخ

قام المئات من أهالي برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بتشييع جثمان الصياد شهيد لقمة العيش "أحمد الحمراوي - 45 " عام والذي لقي مصرعه غرقا في مياه البحر الأبيض المتوسط بعد اصطدام مركبه "الأمير حسن" بمركب أخر ادي الي غرق مركبه وتم إنقاذ 5 صيادين كانوا علي متنها وتوفي سادسهم غرقا وهو محمد الحمراوي.

وأكد محمد شرابي، نقيب صيادين البرلس، خلال تصريحات خاصة ل"الدستور" ، أن محمد الحمراوي بعد غرقه تم البحث عنه بواسطة الغواصين ومراكب الصيد لمدة 24 ساعة في مياه البحر حتي تم العثور عليه قبالة سواحل محافظة دمياط وتم انتشال جثمانه وتخليص الإجراءات من دمياط ثم التوجه بالجثمان الي برج البرلس حتي يتم دفنه في مقابر عائلته وكان ذلك في تمام الساعة الثالثة صباحا اليوم الأربعاء وسط حشد كبير من أهالي البرلس.

وأوضح نقيب صيادي البرلس أن الصيادين الـ6 المفقودين منذ مطلع الأسبوع الماضي في حادث غرق مركب سيدنا الحسين بمياه البحر الأبيض المتوسط لم يتم العثور عليهم حتى الآن، وما زالت عمليات البحث مستمرة على أمل العثور عليهم، سواء أكانوا أحياء أو أمواتا، لكي يرتاح ذووهم.

وقال شرابي إن الصيادين الستة المفقودين هم: "رمضان أحمد حسن الجمال، ومحمد أحمد حسن الجمال، وإبراهيم أحمد حسن الجمال، والسيد أحمد حسن الجمال، وحمادة بكري، ويوسف عبدربه قاسم".

فيما خرج ما يقرب من 13 غواصا و11 مركب صيد في رحلة في مياه البحر الأبيض المتوسط؛ للبحث عن الصيادين الستة المفقودين في حادث غرق مركب الحسين قبالة سواحل محافظتي بورسعيد ودمياط بعد خروجها من ميناء البرلس بمحافظة كفرالشيخ أول الأسبوع الماضي، وغرقت يوم الإثنين قبل الماضي، وكان على متنها 9 صيادين جميعهم من برج البرلس، فتم إنقاذ 3 منهم، وبقي 6 في عداد المفقودين حتى الآن، وسط تكثيف عمليات البحث للعثور عليهم.