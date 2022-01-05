شاب يلقى بنفسه من أعلى كوبرى بعد مطاردة شخص له فى الشرقية

لقى شاب مصرعه، بمدينة الزقازيق ، منذ قليل، بعد أن ألقى بنفسه فى بحر مويس، من أعلى كوبرى، بدائرة قسم ثان الزقازيق، وتم انتشاله و جارى تحرير المحضر اللازم، و العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن الشرقية، يفيد ورود بلاغا من الأهالي، بإقدام شاب على إلقاء نفسه من أعلى كوبرى سوارس، بدائرة قسم ثان، بمدينة الزقازيق.

وانتقلت قوة أمنية، من قسم ثان الزقازيق، إلى جانب قوة من الإنقاذ النهرى، و تم انتشال الشاب متوفى، و تبين أنه شاب يبلغ من العمر ٢٥عام، و روى بعض شهود العيان، قيامه بالجري مسرعا، وإلقاء نفسه من أعلى الكوبرى، بعد أن كان يلاحقه أحد الأشخاص.

وجارى تحرير المحضر اللازم، و تكثيف الجهود الامنية لكشف غموض الواقعة.