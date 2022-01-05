المستشفيات الأمريكية تشهد ارتفاعا فى مرضى كورونا أقل من الشتاء الماضى

ارتفع عدد المرضى الذين ثبتت إصابتهم بكورونا بصورة حادة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ عيد ميلاد السيد المسيح، لكن بعض مسؤولي قطاع الصحة لاحظوا تغيرات مهمة في الطريقة التي يحدث بها ارتفاع أعداد الحالات مؤخرا في المستشفيات مقارنة بالموجة المدمرة التي شهدها الشتاء الماضي.



وارتفعت أعداد حالات كورونا الإيجابية في مقاطعات لوس انجليس وأورانج وفينتورا أكثر من 100 % خلال الأيام التسعة الماضية. وتجاوزت حالات النقل اليومية إلى المستشفيات في مقاطعتي لوس انجليس وسان برناردينو

مستوى الذروة الذي شهدته الصيف الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز".



وما زال بعض المسؤولين قلقين من أن تواجه المستشفيات تحديات حيث تنتشر عدوى سلالة أوميكرون بطريقة يصفها الخبراء بأنها غير مسبوقة.



وذكرت الدكتورة كرستينا غالي، مديرة الخدمات الصحية في لوس انجليس أن نحو ثلثي المرضى الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية في مستشفيات إدارة الخدمات الصحية في لوس انجليس دخلوا المستشفى لأسباب غير فيروس كورونا.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.