ضوابط توزيع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي (مستند)

نستعرض لكم فى هذا التقرير ضوابط توزيع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، حيث أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطابًا عاجلا للإدارات التعليمية، بشأن ضوابط توزيع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وجاء نص الخطاب: «في إطار الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام الدراسي 2021-2022، وفي ضوء اجتماع الفيدیو کونفرانس بحضور الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين، ورئيس قطاع التعليم العام ومدير مركز التقويم التربوي والامتحانات، والمشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة تم التنبيه على ما يلي:

ضوابط توزيع درجات امتحانات الصفوف الأول والثاني الثانوي

1. المدارس التي بها منظومة سوف يتم امتحانها على الشبكة «سيرفر»، والمدارس الغير مجهزة سوف يتم امتحانها من خلال الشريحة فيجب التأكيد على شحن الشريحة قبل الامتحان.

2. الامتحان موحد على مستوى الإدارة التعليمية.

3. توزع الدرجات 70% للامتحان الإلكتروني «اختيار من متعدد»، و30% للورقي «مقال».

4. بالنسبة لطلاب المنازل والتي سوف تؤدي الامتحان ورقي تكون الأسئلة 70% «اختيار من متعدد، و30%، «مقال» طبقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات، والتي سيتم إرسالها من قبل مستشاري المواد.

5. بالنسبة لطلاب الدمج سوف ترسل مواصفات الامتحان من مستشاري المواد.

6. يتم رفع درجة الطالب في الجزء المقالي لإحصاء الوزارة بكود الطالب وليس برقم الجلوس، وتحسب درجة كل مادة من خلال جمع درجة الأسئلة الإلكترونية وأسئلة المقال، ويتم ذلك عن طريق إحصاء الوزارة.

7. سوف ترسل النتيجة كاملة من قبل إحصاء الوزارة بعد إضافة درجة الجزء الخاص بالامتحان الإلكتروني.

8. إذا حدث عطل مع الطالب أثناء الامتحان يتم امتحانه ورقيا «امتحان المنازل»، وفي ذات اليوم بدون عمل محضر.

9. إجابة الأسلة المقالية في نفس ورقة الامتحان مع مراعاة الجزء الذي سيكتب فيه الطالب بياناته «السليس»، وعدم كتابة أي إجابة خلفه مع مراعاة ترك مسافات مناسبة لإجاية الطالب وكذلك امتحان المنازل الإجابة في نفس ورقة الأسئلة.

10. بالنسبة لطلبة المنازل يتم ارفاق ورقة مفاهيم أساسية لكل مادة مع الامتحان بديلا عن الكتاب المدرسي.