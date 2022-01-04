دفن جثة طفل لقى مصرعه بعدما صدمه قطار فى العياط

صرحت نيابة العياط، بدفن جثة طفل لقي مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

كان قد لقى طفل مصرعه اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام قطار به بإحدى قرى مركز العياط بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع طفل بإحدى قرى مركز العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفلًا صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.