«مستقبل وطن» ينظم معرض ملابس شتوية مجانًا للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الثلاثاء، سواء إقامة المعرض الخيري للملابس الشتوية بالمجان، وقافلة طبية شاملة جميع التخصصات بالمجان، وتوزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، وفعاليات ماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمرحلتين الابتدائية والاعدادية والثانوية، ويواصل فتح مقراته بجميع القرى والمراكز لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا.

وجاءت البداية من محافظة السويس، حيث اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، اليوم ماراثون مسابقة اوائل الطلبة، بعد فعاليات استمرت 29 يوم، ونظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري لتكريم الطلاب والطالبات الفائزين، ومديري المدارس والقيادات التعليمية، وأسفرت النتائج على حصول مدرسة الشيماء الابتدائية بالمركز الأول، ومدرسة معاذ بن جبل الإعدادية، ومدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين بالمركز الأول.

وفي محافظة الجيزة، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، جهودها في دعم المواطنين في مختلف المجالات، حيث تم تنظيم قافلة طبية بالمجان، بمركز البدرشين في مختلف التخصصات، وتدخلت أمانة الحزب بالعياط والبدرشين، لإزالة أثار مياه الأمطار بقرى المركزين، ولم تتوقف حملات تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، حيث تواصل بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة بمراكز وأقسام العياط وإمبابة والصف، وفي استجابة لنداءات أهالي قرية منشأة دهشور تدخلت أمانة الحزب بمركز البدرشين، لإصلاح خط المياه الرئيسي بالقرية وبالتنسيق مع شركة المياه، وعلي جانب أخر، أقامت أمانة الطالبية المعرض الخيري للملابس الشتوية السنوي بالمجان، حيث تم توفير ملابس لأكثر من 300 أسرة تنوعت ما بين ملابس للرجال والسيدات والشباب.

وفي محافظة الشرقية، شهدت أمانات مراكز المحافظات منافسات قوية لطلاب وطالبات المراحل النهائية في مسابقة أوائل الطلبة، التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والبداية جاءت من أمانة مدينة العاشر من رمضان، تنافس في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ففي المرحلة الاعدادية تنافست مدرستي الخطيب الإعدادية الخاصة عربي، ومدرسة عربي وبير عمارة الاعدادية، وفازت مدرسة الخطيب الاعدادية الخاصة عربي بالمركز الأول، وفي المرحلة الابتدائية فازت مدرسة منارة العاشر الابتدائية الخاصة عربي المركز الأول، وأما في أمانة مركز منيا القمح، فازت مدرسة شيبه قش الابتدائية، ومدرسة النعامنة الاعدادية بالمركز الأول في التصفيات النهائية، وأما في أمانة مركز ابو حماد، فازت فيها مدرسة كفر عزازي بالمركز الأول، ومدرسة العباسة الإعدادية المشتركة بابو حماد بالمركز الأول، وأما في أمانة مركز فاقوس، فازت فيها مدرسة كفر شاويش الابتدائية بالمركز الأول، وفي المرحلة الإعدادية، فازت مدرسة الشهيد احمد الشوادفي في الاعدادية بالمركز الاول، وأما في أمانة مركز ديرب نجم، فازت مدرسة مدرسة المناحريت الابتدائية بالمركز الأول، ومدرسة العصايد الإعدادية بالمركز الأول.

وفي محافظة الإسكندرية، واصلت أمانة قسم المنشية، حملة تطعيم بلقاح فيروس كورونا، بمشاركة شباب الحزب، وتلقي جرعة أولي وثانية، من اللقاح، والتأكيد علي اهمية توعية المواطنين من الوقاية ضد الفيروس، والالتزام بالاجراءات الاحترازية، وذلك في إطار حرص الحزب على الصحة العامة للمواطنين.

وفي محافظة دمياط، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، جهودها في تنظيم ماراثون مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب، حيث نظمت أمانة قسم أول وثان ومركز دمياط بالتنسيق مع إدارة دمياط التعليمية، مسابقة أوائل الطلبة بنهائي بالمرحلة الثانية الثانوية العامة، والتي فازت فيها مدرسة دمياط الثانوية العسكرية بالمركز الأول.

وفي محافظة الفيوم، تواصلت جهود الحزب، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب، في توزيع غطاء الشتاء علي أهالينا البسطاء والأكثر احتياجاً، لمكافحة برد الشتاء، كما تم توزيع غطاء الشتاء علي عدد من العاملين بمديريات الزراعة والري والطب البيطري ومديرية المساحة ومحطة البحوث الزراعية، وعلي جانب أخر، شهد محافظ الفيوم، المباراة النهائية لمسابقة بنك المعلومات الثقافية لطلاب المدارس الثانوية، التي تنظمها أمانة المرأة بالمحافظة، وتم تسليم كأس المسابقة والميداليات لطلاب مدرسة الشهيد موسي عوض الثانوية بمركز طامية.

وفي محافظة المنوفية، انتهت أمانة مركز أمانة أشمون، من تصفيات المرحلة الثانية من مسابقة أوائل الطلبة، التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بمدرسة اشمون الثانوية الزراعية العسكرية وتنافست 16 مدرسة، وتسلم الطلاب والطالبات الفائزين شهادات التقدير والجوائز المالية.

وفي محافظة بني سويف، أسفرت التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للشهادات العامة علي مستوي ادارة سمسطا التعليمية بالمحافظة، وجاءت النتيجة بفوز مدرسة السلام الخاصة بالمركز الأول على مستوى المرحلة الابتدائية، وفوز مدرسة الشهيد ثروت عبد العظيم الاعدادية، وفوز مدرسة السيدة خديخة الثانوية بنات، بالمركز الأول.

وفي محافظة بورسعيد، تستعد أمانة الحزب بالمحافظة، لتنظيم احتفالية لتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة ماراثون اوائل الطلبة، حيث جاءت نتائج نهائي التصفيات، في المرحلة الابتدائية بين مدرسة يوسف عاشور، ومدرسة التوكيلات الملاحية، وفي المرحلة الاعدادية، صعود مدرسة نبوية الجابري بنات، ومدرسة القناة الاعدادية بنين، وفي المرحلة الثانوية، صعود مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، ومدرسة علم الدين الثانوية بنات.

وفي محافظة الغربية، تواصلت حملات تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، حيث تم تكثيف الحملة بمقرات الحزب في المراكز والأقسام، وعلي جانب أخر، انتهت أمانة مركز طنطا، من فعاليات مسابقة اوائل الطلبة علي مستوي المرحلة الثانوية، حيث فازت مدرسة تلبنت قيصر الثانوية بالمركز الأول، علي مستوي مدراس إدارة غرب طنطا.

وفي محافظة أسيوط، نظمت أمانة مركز البدراي، نهائي مسابقة اوائل االطلبة، بالوحدة المحلية بالعقال البحري، وحصلت علي المركز الأول في المرحلة الابتدائية مدرسة النيل الخالد الابتدائية المشتركة، وفي المرحلة الاعدادية، مدرسة العقال البحري الاعدادية بنات، وفي المرحلة الثانوية، مدرسة الشهيد ناصر محمود جامع الثانوية المشتركة.

وفى محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة مدينة رأس غارب، احتفالية كبري لتكريم المدارس الفائزة بمسابقة أوائل الطلبة في المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية، وقدم الهدايا للطلاب المشاركين وكذلك الجوائز المالية المقررة للمدارس الفائزة.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.