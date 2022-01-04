60 عاما من التعاون.. علاقات مصر وكوبا ومحطات التعاون بين البلدين

المصرية الكوبي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس ميغل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الثورة.

كما أوفد الرئيس السيسي محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوبا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

وتربط البلدين علاقات طويلة الأمد تمتد جذورها لحقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز المحطات المصرية الكوبية خلال السنوات الماضية.

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بافتتاح مصر لمفوضية بهافانا عام 1958، ثم رفعت مستوى التمثيل لسفارة عام 1959 وتتصف العلاقات بين البلدين بأنها علاقات تاريخية ترجع إلى عهد الرئيسين عبد الناصر وكاسترو.

وشهدت العلاقات بين مصر وكوبا فتورا عقب عقد مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل، وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت العلاقات عددا من الزيارات المتبادلة، كان من أهمها زيارة وزير الخارجية المصري لكوبا في 2006 وزيارة الوزير الكوبي لمصر في 2009 للمشاركة في مؤتمر لحركة عدم الانحياز.

وخلال الفترة الحالية، تتجه العلاقات المصرية الكوبية في الوقت الراهن إلى صفحة جديدة، في إطار التوجه المصري لتوطيد العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، وقد سبق أن أكد لاوريانو رودريجز كاسترو، سفير كوبا في القاهرة، أن الحكومة الكوبية تقدر ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي عند إعلانه استعداد مصر الدائم وترحيبها بتوسيع العلاقات وتوطيدها بصورة أكثر فاعلية مع كوبا ودول أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى ان هناك جذورا تاريخية يجب أن تستغل من أجل تنشيط العلاقات في مختلف المجالات.

العلاقات التجارية بين البلدين

هناك اتفاق تجارة طويل الأجل بين البلدين وقع بالقاهرة ديسمبر 1976، وهناك رغبة كوبية لتحديث الاتفاق بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية.

ويعد حجم التبادل التجاري بين مصر وكوبا محدودا للغاية، ويسجل الميزان التجاري فائضا لصالح مصر حيث تصدر كوبا إلى مصر ما قيمته 100 ألف دولار من المطاط والتبغ والأسماك والسكر، في حين تبلغ الصادرات المصرية حوالي 300 ألف دولار، وتنحصر في المنتجات البترولية والغذائية والكيماويات.

التعاون الاقتصادي بين البلدين

كما يربط مصر وكوبا اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني تم التوقيع علية عام 2006 وبموجبه تم تشكيل لجنه مشتركة يرأسها من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي ومن الجانب الكوبي وزير التجارة والتعاون الدولي والاستثمار، وقد عقدت الدورة الأولي للجنة المشتركة عام 2007 في القاهرة ومن المقرر عقد الدورة الثانية في هافانا خلال الفترة المقبلة.