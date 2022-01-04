القبض على طباخ ضمن المتهمين فى واقعة «التسمم بالكشرى» فى أكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة منذ قليل، القبض على طباخ "شيف" بمطعم مأكولات شعبية بمدينة السادس من أكتوبر، على خلفية واقعة مصرع عاملين وإصابة 2 أخرين في أكتوبر بسبب وجبة كشري سامة.

العمال الأربعة تناولوا وجبة من المطعم في المساء، وفارق اثنان منهم الحياة وأصيب اثنان آخران بحالة إعياء شديدة وأعراض حالة تسمم.

وجرى إيداع الجثتين مشرحة مستشفى أكتوبر العام، وتقديم العلاج اللازم للمصابين مع أخذ عينة من المنتجات التي يقدمها المطعم لفحصها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.