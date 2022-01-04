حبس سائق سيارة نقل ثقيل لتعريضه حياة المواطنين للخطر

قررت نيابة الشروق وبدر، الثلاثاء، حبس سائق سيارة نقل ثقيل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر.

وطلبت النيابة بتوقيع الكشف الطبى على المتهم لإثبات تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الثلاثاء، ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل «فيسبوك» بشأن قيام قائد سيارة نقل ثقيل بالقيادة برعونة معرّضًا حياة المواطنين للخطر بالقاهرة.

ورصدت الأجهزة الأمنية نشر معلومات على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" من تعليق مدعوم بالصور بشأن قيام قائد سيارة نقل ثقيل محددة بالقيادة بطريقة متهورة في أحد شوارع القاهرة معرضاً حياة المواطنين للخطر.

تم ضبط السيارة وقائدها حال سيره بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وتبين أنها ملكه ورخصتي التسيير والقيادة ساريتان، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.