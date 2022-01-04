الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مئات السائقين يعلقون 20 ساعة على طريق سريع في الولايات المتحدة

الثلوج
الثلوج

كان الكثير من السائقين صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي عالقين على طريق سريع في شمال شرق الولايات المتحدة وقد أمضى بعضهم حوالي عشرين ساعة في سياراتهم بسبب عاصفة غطت المنطقة بالثلوج وأدت إلى سقوط الكثير من الأشجار.
وكان جزء من الطريق السريع "أي-9" على امتداد 86 كيلومترا المؤدي إلى العاصمة الأميركية واشنطن، مغلقا الثلاثاء فيما تحاول السلطات فتح الطرقات التي تعطلت فيها حركة السير بسبب سقوط أشجار وتوقف شاحنات وتراكم الثلوج وانتشار الجليد.
وقال مسؤول في وزارة النقل في فيرجينيا في بيان "ندرك أن الكثير من المسافرين وجدوا أنفسهم عالقين على الطريق السريع في الساعات ال 24 الأخيرة" مشددا على أن "الوضع غير مسبوق".
وكان السناتور الديموقراطي عن ولاية فيرجينيا تيم كاين بين السائقين العالقين على محور الطرقات هذا.
وكتب في تغريدة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي مع صورة لسيارته العالقة وراء ثلاث شاحنات "بدأت رحلتي (باتجاه واشنطن) التي تستغرق عادة ساعتين في الأمس عند الساعة 13,00. وبعد 19 ساعة على ذلك لا زلت بعيدًا عن الكابيتول" مقر البرلمان الأميركي.


وقال كاين وهو حاكم فيرجينيا السابق والذي ترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب هيلاري كلينتون في عام 2016 "أطلب من الجميع أن يكونوا حذرين".


وكتب الحاكم الحالي للولاية رالف نورثام في تغريدة "ينبغي على كل سكان فيرجينيا الاستمرار بتجنب الطريق أي-95" مؤكدا أن فرقه عملت "طوال الليل" وتواصل جهودها لفتح الطريق السريع.


وتعمل الدولة والسلطات المحلية على استحداث مراكز إيواء مدفأة للسائقين العالقين.


أدت العاصفة التي هبت الاثنين إلى سقوط ثلوج بلغ ارتفاعها عشرين سنتمترا تقريبا ما تسبب بشل العاصمة واشنطن فيما علق الرئيس جورج بايدن نصف ساعة في الطائرة الرئاسية.


ولا تزال 272 ألف أسرة الثلاثاء محرومة من التيار الكهربائي فضلا عن عشرات الآف الأخرى في ولاية ميريلاند المجاورة على ما أفاد الموقع المتخصص Power outage.

الثلوج الولايات المتحدة العاصمة الأميركية انتشار الجليد البرلمان الأميركي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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