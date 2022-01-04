الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف تعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الترم الأول فور اعتمادها؟

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

كيف تعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الترم الأول فور اعتمادها؟ سؤال يتداوله الكثير من الطلاب لكي يتمكنوا من معرفة نتائجهم فور الاعتماد الرسمي.

وتستعرض جريدة «الدستور» الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس.


رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2021

يستطيع الطلاب الاستعلام الالكتروني والمباشر عن نتائج طلاب الشهادة الابتدائية الترم الأول عبر الموقع الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا لإعلان نتائج طلاب مرحلة التعليم الأساسي بمرحلتيها الابتدائية والإعدادية من خلال "بوابة نتائج التعليم الأساسي" عبر هذا الرابط (من هنـــــــــــــــــــا).

 

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم ورقم الجلوس


يستطيع جميع طلاب الشهادة الابتدائية في الترم الاول وأولياء أمورهم الاستعلام الالكتروني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني الذي انتهى عقد الاختبارات الشهرية يوم 28 أبريل الماضي بشكل مفاجئ بسبب ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بإتباع الاجراءات القادمة:-

  • (الخطوة الأولى): يجب تسجيل الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر الرابط التالي: ( من هنا)
  • (الخطوة الثانية): الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتائج من القائمة الرئيسية على الموقع.
  • (الخطوة الثالثة): اختيار المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عن نتائج
  • (الخطوة الرابعة): اختيار الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته
  • (الخطوة الخامسة): كتابة بيانات الطالب المراد معرفة درجاته
  • (الخطوة السادسة): كتابة رقم جلوس الطالب
  • (الخطوة السابعة): الضغط على زر الاستعلام
  • (الخطوة الثامنة): وأخير ظهور نتيجة الطالب بعد اعتمادها رسميا.

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موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022

تظهر نتائج طلاب الشهادة الابتدائية، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في الكنترول، بعد انتهاء الاختبارات وتصحيح وجمع درجات لكافة الصفوف الدراسية للفصل الدراسي ( 2022_ 2021) الترم الأول.

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وائل لطفي

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