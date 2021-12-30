تعرف على موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022.. نتيجة الشهادة الابتدائية

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 من أكثر الكلمات البحثية التي تصدرت القائمة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية قبل انطلاق امتحانات الترم الأول.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول امتحانات محافظة الإسكندرية وموعد اعتماد النتيجة قبل إعلانها بجميع المحافظات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 الترم الأول

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بسرعة الانتهاء من المناهج الدراسية لجميع المواد الدراسية ومراجعتها مع الطلاب قبل تسليم المدارس لتهيئتها لتكون لجان امتحانية للطلاب تستوعب قرابة 15 طالب فقط.

ووضعت بعض مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالفعل جداول الامتحانات والتي ستجرى خلال الفترة من 15 يناير 2022 إلى 3 فبراير داخل لجان امتحانية وفقا للخطة الاحترازية لتفادي انتشار عدوى كورونا بين الطلاب.

وتعتمد الأسئلة الامتحانية على مدى فهم الطلاب للمعلومات الواردة بالمناهج الدراسية وليس الحفظ والتلقين وكتابة إجابات محفظة للأسئلة وذلك بهدف الحصول على طالب ذو قدرة عقلية عالية يمكنه فهم كافة البيئة المحيطة له.

جدول امتحانات طلاب الشهادة الابتدائية بالإسكندرية الترم الأول

عقب الانتهاء من تسجيل بيانات طلاب الشهادة الابتدائية في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك ليضع الطلاب وأولياء أمورهم خطة استذكار الدورس ومراجعتها قبل بدأ الامتحانات في 22 يناير المقبل والتي تنتهي يوم 26 من نفس الشهر في جدول كالآتي:-

يوم السبت 22 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

يوم الاثنين 24 يناير امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية

يوم الثلاثاء 25 يناير امتحان مادجة اللغة العربية

يوم الأربعاء 26 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات

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موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 وموعد إعلان النتيجة من الأمور التي تشغل بال أولياء الأمور وزادت معدلات البحث الإلكتروني عنها حيث يتم الإعلان النتيجة خلال قبل بدأ الفصل الدراسي الأول بأيام أو في الأسبوع الأول حيث يتم إعلانها إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات