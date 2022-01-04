الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«هيرميس»: إتمام الإصدار السادس بـ170 مليون جنيه ضمن برنامج سندات التوريق لـ«بريميوم إنترناشيونال»

مصطفى جاد
مصطفى جاد

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، نجح في إتمام الإصدار السادس البالغ قيمته 170 مليون جنيه، ضمن عملية إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان. 

وتمثل الصفقة أول إصدار لسندات توريق للشركة خلال العام الجاري، وذلك بعد إصدارين خلال العام الماضي ضمن برنامج إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لمدة عامين لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال».
وأسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات مدعومة بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم. ومن المقرر إتمام عملية الإصدار البالغ قيمته 170 مليون جنيه على شريحة واحدة بمدد استحقاق تبلغ 10 أشهر، علمًا بأن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»، وهو التصنيف الذي حصلت عليه أيضًا للإصدارات الخمسة السابقة، علمًا بأنه أقوى تصنيف جدارة ائتمانية تحصل عليه عملية إصدار سندات في السوق المصري.
وفي هذا السياق، أشار مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إلى أن هذه الشراكة مع «بريميوم إنترناشيونال» تؤكد على ارتفاع وتيرة النمو في سوق إصدار وترتيب الدين بمصر، وذلك في ظل الإتمام الناجح للإصدار السادس ضمن عملية إصدار سندات التوريق وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد الذي يحظى به هذا النوع من فئات الأصول. وأضاف جاد أن نجاح الإصدار هو ثمرة الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق العمل لخلق القيمة وتنويع باقة الخدمات المقدمة في هذا المجال، سعيًا إلى المساهمة بشكل كبير في دفع النمو لكل من قاعدة العملاء والشركة على حد سواء.
وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في ديسمبر 2021 بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» والبالغ قيمته 627.5 مليون جنيه، وكذلك الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» بقيمة 790 مليون جنيه. وفي سبتمبر الماضي، نجحت الشركة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 322.5 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس، لعبت دور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.

المجموعة المالية هيرميس هيرميس قطاع الترويج الاكتتاب الاستثمار الأسواق الناشئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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