بعد وفاة ضحية الابتزاز بها.. أبرز المعلومات عن حبة الغلة

أثارت قصة بسنت شلبي "فتاة الغربية" التي انتحرت بحبوب الغلة بعد تعرضها للابتزاز من قبل شابين، وقاموا بنشر صور مفبركة لها، الجدل، حيث إنها بعدما وجدت أن الأمر انتشر في القرية أقدمت على الانتحار.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن حبوب الغلة القاتلة:



- تتكون الغلة من فوسفيد الألمنيوم.

- تستخدم هذه الحبة في الأساس لحماية القمح من التسوس والحشرات، وتصنف تحت اسم المبيدات الحشرية.

-تمتاز حبة الغلة بثباتيتها الحرارية العالية ويخرج منه غاز الفوسفين شديد السمية بعد تفاعله مع الماء أو الأحماض أو القلويات.

- وهو غاز سام شديد الخطورة قابل للاشتعال عديم اللون رائحته كريهة.

- عند استنشاق غاز الفوسفين PH3 يكمن تأثيره على كرات الدم الحمراء فتتخثر وتتجمد بتفاعله الكيمائي مما يسبب في تجلط الدم ومنع انتقال الأوكسجين إلى أعضاء الجسم.

- تسجل وزارة الزراعة حبة الغلة كمبيد حشري، وتدخل مصر بشكل رسمي، ولا توجد أي محاذير على تداولها، وتدوِّن عليها عبارة "عالية السمية".

- يموت المُتعاطي لتلك الحبوب بسبب حدوث صدمة شديدة بكامل أنحاء الجسم ويحدث انخفاض مباشر في ضغط الدم.

-تسبب حبوب الغلة التهاب عضلة القلب ومتلازمة الاختلال العضوي المتعدد.

-عادةً ما تظهر أعراض التسمم بعد ابتلاع حبة الغلة في غضون بضع دقائق.

-في الأساس تستخدم الغلة فى الصوامع والمخازن محكمة الغلق لمكافحة آفات الحبوب المخزونة ومنتاجاتها وتسمى هذه العملية (بالتبخير)

وتمكنت تمكنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من القبض على شخصين متهمين فى واقعة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية والتي هزت الرأي العام.