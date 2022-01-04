الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كيفية القضاء علي إهدار المال العام» ندوة تثقيفية بتعليم المنيا

ندوة تثقيفية بالتعاون
ندوة تثقيفية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة بتعليم المنيا

شهد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، والمستشار أحمد عامر بهيئة قضايا الدولة الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم ، بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة وذلك بمسرح ديوان المديرية لشرح والتعرف على كيفية التعامل مع الأوراق والمستندات بشكل دقيق لتحقيق الاستفادة القصوى والكاملة والقضاء نهائياً على إهدار المال العام والحفاظ على حقوق الدولة والمواطن فى بداية الندوة وقف الحضور دقيقة حداد لوفاة ممدوح فهمي وكيل إدارة سمالوط التعليمية، شمال المحافظة.

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وأكد الرشيدي خلال الندوة أن فهم العاملين بالإدارات القانونية، للقانون وإجراءاته يعد سبب رئيسي وهام في الحفاظ على حقوق الدولة والموظف، والقضاء نهائيًا على أي إهدار للمال العام، وكذلك يساهم  في تنظيم العمل داخل إدارات الشئون الإدارية والشئون القانونية لتحقيق رؤية تتم لصالح الموظف، وصالح العمل، موجهاً الشكر لهيئة قضايا الدولة لمساهمته الكبيرة والفعالة في تنفيذ هذه الندوة.

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وأشار المستشار أحمد عامر إلى أن أعضاء هيئة قضايا الدولة على أتم استعداد لتقديم كافة الدعم والخبرات من أعضاء الهيئة لجميع للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، للتوعية بكافة الأسس والقوانين للحفاظ على المال العام ورفع كفاءة الجهاز الإداري.

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وأضاف عامر خلال الندوة أن من أهم المحاور الرئيسية هي التعريف بالقرارات الإدارية وأركانها والفرق بينها وبين الأعمال المادية والقانونية، وكذا مناقشة كيفية تنفيذ الأحكام القضائية، واستلام عرائض القضايا المرسلة من هيئة قضايا الدولة، والصعوبات المتعلقة بأملاك الدولة، والعمل على شرح قواعد قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية، والدكتور ملاك راجي إسكندر عضو الشئون القانونية بالمحافظة، وممدوح عتريس مدير عام الشؤون القانونية، ومديري عموم الإدارات التعليمية التسع، ومديري الإدارات بالديوان العام بالمديرية.

ندوة تثقيفية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة بتعليم المنيا
ندوة تثقيفية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة بتعليم المنيا
ندوة تثقيفية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة بتعليم المنيا
ندوة تثقيفية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة بتعليم المنيا
تعليم المنيا ندوة تثقيفية علي كيفية التعامل مع الأوراق المستشار عوني نصيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أحمد عامر المهندس محمد فؤاد الرشيدي

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وائل لطفي

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