الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «المركزية الأزهرية» يتفقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمعاهد الخارجة التعليمية

تفقد الامتحانات
تفقد الامتحانات الازهرية

أجرى الدكتور أحمد عبدالعظيم عمرو رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمعهد ناصر الإبتدائي وذلك لمتابعة سير امتحانات الصف الرابع الإبتدائي بالمعهد وانضباط العملية التعليمية داخل المعهد بحضور سمية عوض أزهري موجه العلوم بإدارة الخارجة التعليمية.

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 تفقد الامتحانات الازهرية 

واطمئن رئيس الإدارة المركزية أثناء جولته الميدانية بالمعهد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتعقيم اللجان ونظافة دورات المياه والطرقات حفاظا على أمن وسلامة الجميع وتهيئة الأجواء المناسبة أمام التلاميذ، وفي نهاية جولته الميدانية شكر القائمين على أعمال إدارة المعهد على المجهود المبذول لخدمة أبنائنا بالمعهد، متمنياً لجميع طلاب وطالبات المنطقة بالنجاح والتفوق الدائم ولأزهرنا الشريف منارة العلم والعلماء كل الرقي والتقدم والازدهار تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

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 تفقد الامتحانات الازهرية 

كما أجرى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، جولة تفقدية بمعهد التعمير الإبتدائي لمتابعة سير امتحانات الصف الرابع الإبتدائي والتي بدأت الأحد الماضي، بمرافقة خلال الزيارة السيد عرابي محمد موجة إدارة الخارجة التعليمية.

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 تفقد الامتحانات الازهرية 

و نتبع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم اللجان، حفاظا على أمن وسلامة الجميع وتوفير الهدوء للطلاب داخل الامتحان، موجها الشكر والتقدير السادة المعنيين والقائمين على أعمال الامتحانات بالمعهد على المجهود المبذول لخدمة أبنائنا بالمعهد.

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 تفقد الامتحانات الازهرية 

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد، أن امتحانات المرحلة الإبتدائية بدأت بالمحافظة الأحد الماضي وتستمر حتى الأربعاء من الأسبوع الحالي، عكس باقي محافظات الجمهورية والتي سوف تنطلق يوم 8 يناير الجاري، وأكد رئيس الإدارة المركزية على بدء إمتحانات المرحلة الإعدادية السبت القادم بجميع المعاهد الدينية بمراكز المحافظة الخمس.

 

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 تفقد الامتحانات الازهرية 
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 تفقد الامتحانات الازهرية 

 

رئيس الإدارة المركزية منطقة الوادي الجديد الأزهرية جولة تفقدية بمعهد ناصر متابعة سير إمتحانات الصف الرابع الابتدائي اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على امن وسلامة الجميع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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