الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك بلس»

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع من المتوقع أن يلتزم فيه كبار المنتجين بخطط زيادة الإمدادات في فبراير، في الوقت الذي لم يؤد فيه ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد -19" إلى عمليات إغلاق في أكبر الدول المستهلكة للوقود حتى الآن.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا إلى 79.41 دولار للبرميل.
وتعافت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منه خسائرها في وقت سابق وارتفعت 33 سنتا إلى 76.41 دولار للبرميل.
وكانت العقود الآجلة لبرنت وخام غرب تكساس قد هبطتا أكثر من واحد في المئة يوم الاثنين.
ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك +، اليوم الثلاثاء.


ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش يليها اجتماع وزاري في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش وكلاهما من خلال الفيديو.


وقالت ثلاثة مصادر في أوبك + لرويترز إن من المرجح أن تلتزم المنظمة بخطتها لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في فبراير مثلما فعلت كل شهر منذ أغسطس .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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